Красный крест до сих пор конкретно не знает, какой груз Москва отправила в Украину

Об этом заявил в интервью DW представитель Международного Комитета Красного Креста (МККК) Андре Лёршем (Andre Loersch).

По его словам, было достигнуто принципиальное согласие всех сторон с тем, что Россия при поддержке Красного Креста доставит гуманитарную помощь на Украину.

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Стороны пришли к выводу, что гуманитарная помощь должна быть передана МККК с тем, чтобы его сотрудники занимались ее распределением. После этого Красный крест попытался получить от российского правительства конкретный список того, что оно предоставляет в качестве гуманитарной помощи, будь то медикаменты, продукты питания или другие вещи.

"Однако до сих пор мы этого списка не получили. Именно поэтому нас так удивило известие о том, что из России все-таки направлена колонна гуманитарной помощи. Эти сообщения окончательно нас запутали: теперь мы должны сами разобраться в том, что происходит. В настоящий момент поступает такое количество разной информации, в том числе и из российских СМИ, что нам трудно все это привести к общему знаменателю", - подчеркнул представитель Красного креста.