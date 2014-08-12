ВР разрешила задержание террористов в зоне АТО на срок более 72 часов

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 232 народных депутата из 309, зарегистрированных в сессионном зале.

При этом депутаты от Партии регионов и группы "За мир и стабильность" не голосовали за указанный документ.

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Так, статья 14 Закона Украины "О борьбе с терроризмом" дополнена новой частью, согласно которой с целью защиты граждан, государства и общества от террористических угроз в районе проведения долговременной антитеррористической операции, в виде исключения, с учетом особенностей, установленных данным законом, может осуществляться превентивное задержание лиц, причастных к террористической деятельности, на срок более 72 часов, но не больше чем на 30 суток.

Закон также дополнен новой статьей 15-1 "Особенности превентивного задержания в районе проведения антитеррористической операции лиц, причастных к террористической деятельности". Согласно ей, для предотвращения террористических угроз в районе проведения антитеррористической операции в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством с учетом особенностей, установленных данным законом, может осуществляться превентивное задержание лиц, причастных к террористической деятельности, на срок более 72 часов.

Предельный срок превентивного задержания не может превышать 30 суток.

Основанием для превентивного задержания является наличие обоснованного подозрения в совершении лицом террористической деятельности.

Превентивное задержание осуществляется по мотивированному решению начальника Главного управления (управления) Службы безопасности Украины или начальника Главного управления (управления) Министерства внутренних дел Украины в Автономной Республике Крым, в соответствующей области, городах Киеве и Севастополе по согласию прокурора и без постановления следственного судьи, суда.

Копия решения о превентивном задержании лица, причастного к террористической деятельности, на срок более чем 72 часа незамедлительно предоставляется задержанному лицу, а также немедленно направляется к следственному судье, в суд соответствующей юрисдикции вместе с ходатайством об избрании надлежащей меры пресечения в отношении соответствующего лица.

Превентивное задержание лица не может продолжаться после рассмотрения следственным судьей, судом ходатайства об избрании надлежащей меры пресечения в отношении этого лица.