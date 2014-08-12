В РФ возбудили дело по факту "похищения" в Украине фотокора агентства "Россия сегодня"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту похищения в Украине фотокорреспондента редакции международного информационного агентства «Россия сегодня» Андрея Стенина (ст.126 УК РФ)», - говорится в сообщении.

Сообщается, что Стенин находился в командировке в Украине с 13 мая и выполнял редакционные задания, работая в Киеве, Луганске, Донецке, Мариуполе, Шахтерске, Славянске и других городах. Последний раз от него был получен материал 5 августа, после чего корреспондент перестал выходить на связь с редакцией. Проверяется версия причастности к его захвату бойцов Нацгвардии и силовых структур Украины, говорится в сообщении.

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Читайте такжеЖурналистка и оператор Hromadske TV взяты в плен боевиками ЛНР Как сообщал УНИАН, Следственный комитет РФ, ранее информируя о событиях в зоне проведения АТО, отмечал, что события проходили на территории террористических организаций «ДНР» и «ЛНР». Например, российская сторона выкрала украинскую военную летчицу Надежду Савченко в Луганской области, но в уголовном деле российские следователи используют формулировку «на территории «Луганской народной республики».