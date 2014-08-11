Киев проведет открытый конкурс по обустройству Майдана

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента градостроения и архитектуры.

«Стартует конкурс 1 ноября. До этого же времени все желающие могут подавать заявки на участие в Департамент градостроения и архитектуры», – говорится в сообщении.

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В сентябре-октябре планируется провести второй тур публичных дискуссий по поводу обустройства Майдана.

Такое решение было принято оргкомитетом конкурса после проведения более чем 10 публичных обсуждений с общественностью и совместной работы инициативной группы экспертов.

Экспертной группой было предложено новое видение конкурса, основанное на исследовании мнения общества. Так, конкурс с рабочим названием «Территория достоинства» должна решить не только вопрос установления памятного мемориала Героям «Небесной сотни», но и дальнейшую судьбу Майдана с прилегающими улицами. Конкурсные работы участников должны раскрыть идеи, за которые стоял Майдан, светлые надежды Героев Майдана на достойную жизнь в свободной демократической Украине. Организаторы конкурса надеются, что после рассмотрения идей участников конкурса станет понятно, каким образом запечатлеть в мемориале события Революции достоинства.

По мнению главного архитектора Киева Сергея Целовальника, «люди положили жизни за торжество идеалов равенства, достоинства, единства, воли, и для их увековечения недостаточно просто установить новый памятник».

Как известно, отныне Крещатик полностью открытый для транспорта. На центральной улице города и всех прилегающих улицах, кроме Институтской, возобновлено автомобильное движение.