Луганск восьмой день остается без связи, воды и света
13:19, 10 августа 2014Политика
2 0
По состоянию на сегодняшнее утро ситуация в Луганске остается без изменений - восьмой день город без света, воды, не работают мобильная и стационарная телефонная связь.
REUTERS
Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, Луганск продолжают обстреливать.
Читайте такжеЛуганск уже неделю без света, связи и воды
Большая часть магазинов, как и ранее, закрыта, однако в условиях отсутствия энергоснабжения продолжается выпечка хлеба. Запасы топлива исчерпаны, работают лишь несколько аптек. Также закрыты банки, людям не выплачивают пенсии, зарплаты, социальные выплаты.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter