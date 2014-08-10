Луганск восьмой день остается без связи, воды и света

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, Луганск продолжают обстреливать.

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Большая часть магазинов, как и ранее, закрыта, однако в условиях отсутствия энергоснабжения продолжается выпечка хлеба. Запасы топлива исчерпаны, работают лишь несколько аптек. Также закрыты банки, людям не выплачивают пенсии, зарплаты, социальные выплаты.