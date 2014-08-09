Силы АТО ведут активные действия в районе Луганска, Алчевска и Стаханова - Тымчук

Силы АТО ведут активные действия в районе Луганска, Алчевска и Стаханова, где сосредоточились значительные силы террористов. Боевики осуществляют ожесточенное сопротивление, пытаясь сорвать блокирование их группировок.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По оперативным данным, также отмечается скопление живой силы и техники террористов в районах Горловки, Шахтерска, Снежного, Свердловска, Тореза.

Читайте такжеВ ближайшее время 72-я бригада будет усилена и доукомплектованаКак написал Тымчук, продолжаются обстрелы позиций сил АТО, в том числе со стороны России.