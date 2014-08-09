Боевики в Луганске стреляют по жилым кварталам с территории дома престарелых

16:03, 09 августа 2014
Политика
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В настоящее время в Луганске боевики ведут обстрел жилых кварталов с территории дома для престарелых.

Террористы обстреливают жилые кварталы Луганска /фото vk.com/lugansk_city

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава общественной организации Гражданская инициатива "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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По его словам, данную информацию ему сообщили местные жители, а также члены его общественной организации, которые стали очевидцами происходящего.

"В Луганске сейчас боевики ведут обстрел жилых кварталов с территории дома для престарелых, который находится на улице Геологической", - сказал Дмитрий Снегирев.

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