Боевики в Луганске стреляют по жилым кварталам с территории дома престарелых
16:03, 09 августа 2014Политика
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В настоящее время в Луганске боевики ведут обстрел жилых кварталов с территории дома для престарелых.
Террористы обстреливают жилые кварталы Луганска /фото vk.com/lugansk_city
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава общественной организации Гражданская инициатива "Права справа" Дмитрий Снегирев.
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По его словам, данную информацию ему сообщили местные жители, а также члены его общественной организации, которые стали очевидцами происходящего.
"В Луганске сейчас боевики ведут обстрел жилых кварталов с территории дома для престарелых, который находится на улице Геологической", - сказал Дмитрий Снегирев.
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