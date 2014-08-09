Правоохранители идентифицировали почти всех сообщников террористов на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Идентифицикация стала возможной благодаря рабочей группе, которая была отправлена в освобожденные от террористов города. Как уточняется, группа была создана по поручению Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

"Могу сказать, что есть определенные результаты. Система заработала. Установлены и отработаны почти все блокпосты, которые были созданы террористами и незаконными вооруженными формированиями. Установлены практически все лица, которые несли службу у сепаратистов на этих блокпостах и воевали на их стороне. Сейчас проходят мероприятия по их задержанию", - сообщил начальник Департамента уголовного розыска Василий Паскал.

Также он сообщил, что были сделаны и определенные ротации в руководящем и личном составе милиции Донетчины.

Читайте такжеИ.о. мэра Рубежного подозревают в сотрудничестве с террористамиПо словам Паскала, была также проинспектирована Луганская область, в частности, города Северодонецк, Лисичанск и Рубежное.

В данных населенных пунктах уже в полном объеме заработали территориальные горотделы милиции. Начали работать суды и прокуратура.

Читайте такжеНа Донетчине СБУ задержала диверсионную группу, работавшую по заданию спецслужб РФ"Отмечу, что в Луганской области будет намного легче устанавливать и привлекать к уголовной ответственности лиц, которые сотрудничали с террористами и принимали участие в созданных воинских формированиях, потому что там руководителями области уже был создан юридический, процессуальный и информационный «фундамент» для этого. И это заслуга, в первую очередь, руководителя областной милиции и его заместителей", - подытожил начальник департамента.