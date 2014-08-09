Крымские татары предлагают распространить АРК на юг Херсонщины

С такой инициативой выступили лидеры крымских татар, сообщает ТСН.

Идея проста - присоединить к полуострову несколько южных районов Херсонщины. И хоть это чисто административная акция, но фактически у Украины появятся крымские территории, которые будут под украинским контролем.

Крымские татары убеждены, что это будет выгодно и им, и государству. На херсонских землях разместились бы руководители меджлиса, органы власти Крыма, а также вынужденные переселенцы из полуострова.

Вопросы оперативного руководства АРК можно было бы решать значительно быстрее благодаря централизации и локализации соответствующих учреждений. К тому же исторически южные районы материковой Украины некогда входили в Крымское ханство. Особенно много крымских татар в настоящее время живет в Геническом районе Херсонщины.

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Авторы идеи уверяют, что материковая часть АРК упростила бы и будущее возвращение полуострова под украинский контроль. Ведь речь шла бы не о смене органов власти в Симферополе, а всего лишь о распространении юрисдикции уже существующей на Херсонщине крымской администрации.

Программу возвращения Крыма сейчас разрабатывают в украинском правительстве. Однако предполагается ли для этого расширение границ АРК на Херсонщину - чиновники не говорят.

В любом случае такое решение можно сделать только через изменения в Конституцию.