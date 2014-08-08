Гелетей: Украинские военные являются заложниками в России

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Что касается наших военнослужащих находящихся в русском плену. Они являются заложниками. Никаких оснований, ни правовых, ни моральных держать наших ребят в застенках Россия не имеет", - написал Гелетей.

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Министр обороны уверяет, что украинское государство приложит все усилия, чтобы освободить каждого из них.

"Судьба украинских солдат и офицеров может решаться исключительно Министерством обороны Украины", - написал он.