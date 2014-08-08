Постпред Украины в ООН: Есть серьезные основания ожидать масштабного вторжения России

Напряженная ситуация на границе Украины и России дает основания говорить об угрозе крупномасштабного вторжения войск РФ под предлогом миротворческой операции. С таким заявлением выступил на Совете Безопасности ООН представитель Украины Александр Павличенко, сообщает сайт ТСН.

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"У нас есть серьезные основания ожидать открытого крупномасштабного вторжения России под предлогом миротворческой операции", - сказал он. Дипломат сообщил, что Россия наращивает военное присутствие, обстреливает украинские подразделения, а беспилотники РФ постоянно нарушают воздушное пространство Украины.

Павличенко подчеркнул, что никакие российские силы не могут войти на территорию Украины без согласия властей. "Любое такое вторжение будет считаться агрессией и к этому будет соответствующее отношение", - отметил представитель Украины в ООН.