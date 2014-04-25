Степень угрозы вторжения войск РФ в Украину возросла - Сенченко

Об этом в эфире 5 канала заявил и. о. заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко, пишет Украинская правда.

"Я думаю, что степень угрозы (вторжения российских войск в Украину) возросла, безусловно. То, что для Путина по-прежнему задачей номер один является срыв процесса стабилизации в Украине, срыв президентских выборов – это очевидно", - сказал он.

"То, что единственный инструмент для него – это вот эти сепаратисты, которые, собственно говоря, и не дают жить спокойно стране и, в первую очередь, Донбассу – это для него инструмент, в том числе дестабилизации политической ситуации в стране надолго", - считает Сенченко.

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"Нас критиковали за вялое начало (антитеррористической) операции. Но это начало было посвящено расслоению этого протеста. И мы смогли практически по всему Донбассу отделить мирных людей, которые пришли протестовать против нищенской жизни, тотальной коррупции, против бесправия… Мы смогли эту часть увести с протестов. Мы протянули руку как власть и сказали, что мы партнеры в построении новой Украины", - заявил чиновник.

"Кто остался сегодня (на сепаратистских протестах) – остались те, кто пришел туда за деньги "семьи" Януковича, за деньги тех, кто хочет сохранить тотальный контроль над Донбассом, над его ресурсами, пытается сохранить право эксплуатировать 10 млн человек жителей Донбасса. С ними другой разговор", - добавил он.

"И то мы пытаемся с теми, кто не замаран преступлениями, на руках кого нет крови, мы говорим "Уходите. Мы готовы вас амнистировать", - отметил Сенченко.

"Когда мы говорим о российском присутствии, у нас только в СИЗО 25 сотрудников Главного разведывательного управления РФ. Более того, там есть люди, которые по 2-3 года жили под чужими документами, под чужими фамилиями и вопреки существующему договору между Украиной и РФ вели подрывную и разведывательную деятельность на территории Украины", - добавил и.о. замглавы АП.

Он также сообщил, что на территории Херсонской области был задержан российский военный1989 года рождения, старший стрелок Александр Викторович Лебедев.

"Утром солдат российской армии с территории Крыма, видимо, заблудился, попал на территорию Херсонской области, был задержан нашими спецслужбами, опрошен, накормлен, напоен и отпущен в расположение", - рассказал Сенченко.

По его словам, солдат был без оружия.

"Мы не берем заложников. Мы ведем себя по-человечески по отношению к российским гражданам", - добавил чиновник.