В Донецке ситуация остается напряженной, слышны залпы со стороны аэропорта, в районе поселка шахты Абакумово ведутся боевые действия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

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В сообщении отмечается, что сейчас «обстановка в городе остается напряженной, слышны залпы со стороны аэропорта, в районе поселка шахты Абакумово ведутся боевые действия, и жители близлежащих микрорайонов Бирюзова и Лидиевка сообщают о том, что слышны автоматные очереди и звуки перестрелок из крупнокалиберного оружия».

В связи с ситуацией движение общественного транспорта по маршруту №41 ограничено, автобусы следуют только до остановки «Шахта Лидиевка».

В горсовете также сообщили, что сегодня, 8 августа, восстановлено электроснабжение 21 трансформаторной подстанции на поселке шахты «Октябрьский рудник», которые были обесточены с 21 июля. По аварийной схеме подключена к электроснабжению часть микрорайона Текстильщик. Мощности оборудования не позволяют полностью запитать микрорайон, поэтому его части будут подключать к электроэнергии поочередно, уточнили в горсовете.

Но в оперативном порядке была устранена авария на Куйбышевском водопроводном узле, ремонтно-восстановительные работы удалось провести в считанные часы и без остановки водоснабжения. Задвижка крупного диаметра – 1200 мм – на подводящем водоводе от Верхнекальмиусской фильтровальной станции вышла из строя сегодня ночью,и уже утром с 7.00 аварийные бригады, электромеханическая служба и специалисты по контрольно-измерительным приборам и автоматике КП «Донецкгорводоканал» в срочном порядке приступили к ремонту. Стабильная работа узла сейчас имеет ключевое значение для города, поскольку он связан с водоводом, по которому временно осуществляется водоподача от Верхнекальмиусской фильтровальной станции. Благодаря оперативной работе мастеров водоканала, задвижку удалось отремонтировать и запустить в работу уже днем (в 12.00). На данный момент Куйбышевский водопроводный узел работает в заданном режиме.

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Однако в горсовете констатировали, что в связи с активными боевыми действиями в Петровском, Кировском районах и г. Моспино (Пролетарский район), постоянными повреждениями линий электропередач и объектов водоснабжения аварийные бригады водоканала не успевают устранять аварии в тот же день. Напряженная ситуация с водоснабжением сохраняется у части жителей в поселках Машзавод, Лидиевка (Кировский район), Приволье, Шахта 29 (Петровский район).