В Донецке ситуация остается напряженной: по городу ездят боевики, ночью были слышны взрывы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

По состоянию на утро четверга, 31 июля, в Донецке "нет боевых действий, но ситуация по городу остается неспокойной, по улицам на автомобилях передвигаются вооруженные люди в камуфляжной форме", сказано в сообщении.

Отмечено также, что минувшая ночь с 30 на 31 июля в Донецке прошла напряженно, были слышны залпы тяжелых орудий, которые предположительно велись в районе аэропорта и микрорайоне Текстильщик, жители Калининского и Ленинского районов слышали стрельбу из автоматического оружия.

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Кроме того, в горсовете отметили, что вчера в 18.45 по улице Мицкевича №4 попаданием снаряда частично уничтожен частный дом. Возникший на месте попадания снаряда пожар бригады ГСЧС в Донецкой области смогли ликвидировать в 20.00.

По информации горсовета, за истекшие сутки из-за повреждений 115 км распределительных газовых сетей было отключено 2357 абонентов, но за вчерашний день было восстановлено 110 км газопровода и подключен 1061 адрес. Также работы ведутся по улицам Тургенева и Розы Люксембург. Сегодня специалисты ПАО «Донецкгоргаз» планируют завершить ремонтные работы.