Наливайченко: вместо Boeing террористы планировали сбить самолет "Аэрофлота"

Об этом сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко. По его словам, террористы хотели это сделать для полномасштабного вторжения России в Украину.

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По его словам, именно во время уничтожения пророссийскими террористами малайзийского самолета над Донецкой областью должен был пролетать российский самолет "Аэрофлота", следовавший рейсом AFL-2074 Москва-Ларнака.

Как отметил глава СБУ, малайзийский Boeing-777 шел на высоте 10 тыс. м, а самолет "Аэрофлота" должен был пролетать на высоте 11600 м. Для уничтожения российского самолета, в котором находились граждане России, летевшие на отдых, специально из России был завезен модернизированный зенитно-ракетный комплекс "Бук", который мог работать на значительно больших высотах.

Однако, по словам Валентина Наливайченко, террористы ошиблись местом, где пролетал самолет. Как планировалось, ЗРК “Бук”, по замыслу кураторов из России, должен был находиться на западе Донецка в районе населенного пункта Первомайское, но был расположен в юго-восточной части Донецка в районе населенного пункта тоже Первомайское. Это, как отметил глава СБУ, свидетельствует о том, что люди, которые должны были осуществить террористический акт, были не местными и как следует не ориентировались на местности.

После того, по словам председателя СБУ, как был бы уничтожен российский самолет с российскими гражданами, именно в ночь на 18 июля террористы, включая их главаря Игоря Гиркина, ожидали широкомасштабного вторжения российских войск в Украину. И именно 18 июля российские СМИ с подачи ФСБ РФ начали тиражировать информацию о якобы нападении украинских войск на российскую территорию в виде ее обстрела.

Кроме того, Валентин Наливайченко отметил, что Игорь Безлер по кличке Бес докладывал российским спецслужбам об осуществленной атаке, но, как оказалось, ни он, ни другие исполнители не были подробно посвящены в ее планы.