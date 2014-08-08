СБУ: Действия боевиков на Донбассе трудно предсказать, потому что у них нет тормозов

Об этом в эфире ТСН заявил заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Ягун, отвечая на вопрос ведущей "как Вы оцениваете шансы российского вторжения".

"Как они будут это использовать (вооружение) - просто для устрашения, или для сдерживающего фактора боевиков, которые, я надеюсь, все же будут вытеснены с нашей земли, это трудно предсказать, так же, как трудно предусмотреть следующие политические шаги РФ", - сказал представитель СБУ.

Однако, по его словам, у россиян пока не получается то, что они планировали заранее.

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"У нас даже в соцсетях можно было увидеть доказательства того, что Гиркин принимал участие и в 2000 году, и его попытки подорвать девятиэтажки на подходах к Донецку, чтобы остановить движение украинских военных формирований и его участие в войне на Балканах. Эти люди не имеют тормозов, которые бы могли их остановить, потому, что может быть их следующим шагом - это непонятно", - резюмировал Ягун.