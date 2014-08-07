Сотник Майдана: Из центра Киева ушли все сознательные люди, которые сейчас в Нацгвардии

Сотник Майдана Владимир Парасюк считает, что уже пришло время навести порядок в центре Киева, но власть должна решить эту проблему исключительно мирным путем.

Об этом Парасюк сказал в комментарии УНИАН по поводу сегодняшних событий на Майдане, когда коммунальные службы пытались освободить центральные улицы столицы от баррикад и палаток, однако встретили жесткое сопротивление так называемых «майдановцев».

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«Я не знаю цели пребывания людей на Майдане. Если они считают, что они контролируют власть, то могу четко заявить, что они ошибаются. Это не является контролем власти», - сказал Парасюк.

По словам активиста, он ушел с Майдана, «как только были первые признаки того всего, что происходило в стране – сепаратизма». «Я ушел с этого Майдана, и со мной ушли все сознательные люди, которые сейчас и в Нацгвардии, и в других разных батальонах», - сказал он.

«Для меня Майдан всегда остается чистым и светлым. Но я уже давно просто туда не захожу, на этот Майдан, чтобы сердце не болело. Эти события, которые происходят в мирном Киеве, что здесь снова что-то горит, пылает, это неприятно. Мы все же цивилизованные люди. Мы бандитскую власть выгнали, нужно находить дальше какие-то компромиссы, говорить. Мы вышли на такую прямую, что есть уже просвет мира и развития государства... Как бы это больно ни звучало, но пора в центре наводить порядок», - убежден Парасюк.

По его словам, существуют очень много других законных и цивилизованных методов для того, чтобы контролировать власть.

В то же время Парасюк подчеркнул, что те люди, которые сейчас находятся в палатках на Майдане, что бы о них ни говорили, но они являются гражданами Украины и с ними нужно считаться.

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«Если вы взяли на себя ответственность власти, то, пожалуйста, это граждане Украины, какими бы они ни были. Идите, говорите, находите компромисс. Если вы назвали себя слугами народа, решайте проблемы. Это проблема внутригосударственная. Идите, решайте. Главное это все делать мирным способом», - подчеркнул Парасюк.