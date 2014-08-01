Президент Украины Петр Порошенко недоволен ходом расследования событий на Майдане.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью украинским телеканалам.

Порошенко отметил, что события на Майдане - это преступления, которые не имеют срока давности. Он напомнил, что относительно событий на Майдане и в Одессе 2 мая работает международная следственная комиссия, которая принимает участие в расследовании.

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"Меня не удовлетворяют темпы расследования", - сказал президент.

В то же время, он отметил, что на сегодняшний день возобновлены все прекращенные за последние 2 месяца уголовные дела в отношении участников разгона Майдана.

"Это - правильные шаги", - сказал Порошенко, в частности, говоря о возбуждении уголовных дел и отстранении прокуроров, принимавших участие в судебных процессах против "майдановцев", которые не имели отношения ни к каким преступлениям.

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Кроме того, он напомнил об отстранении и возбуждении уголовных дел в отношении судей, а 27 высокопоставленных должностных лиц объявлены в международный розыск.