Вторую фазу поисков на месте падения Boeing обсудят на следующей неделе - Госкомиссия

Как отмечается в сообщении, группа международных экспертов сообщила о завершении первой фазы поисков обломков самолета и тел погибших пассажиров Boeing 777 из-за ситуации, связанной с провокациями террористов и созданием ими угрозы жизни членов группы, которые работали на месте катастрофы.

Читайте такжеНидерланды приостанавливают работу на месте крушения Boeing-777

В то же время, отмечают в Госкомиссии, неисследованными остаются по меньшей мере 3 территориальных зоны, где находятся обломки.

В ближайшее время эксперты обсудят перспективы относительно возможного срока начала второй фазы поисковых работ.

До принятия решения о продолжении поисков большая часть экспертов покинет Украину, за исключением небольшого количества для осуществления связи и координации.

Как сообщал УНИАН, 6 августа Нидерланды решили приостановить поисковые работы на месте катастрофы Boeing "Малайзийских авиалиний" в Украине.

По словам премьер-министра страны Марка Рютте, "на данном этапе международным специалистам опасно находится в регионе, учитывая ухудшение ситуации на востоке Украины".

"Поэтому мы прекращаем работы по поиску тел и личных вещей жертв авиакатастрофы", - сообщил глава голландского правительства.

Напомним, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Boeing-777» Malaysia Airlines, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, которые находились на его борту, погибли.

Расследование теракта непосредственно на месте началось в пятницу, 1 августа - туда смог попасть 101 международный эксперт из Нидерландов и Австралии.