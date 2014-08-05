Вооруженные боевики наблюдают за работой международных экспертов на месте падения Boeing (фоторепортаж)
13:52, 05 августа 2014Политика
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Вчера эксперты смогли поработать на месте падения малазийского самолета лишь полтора часа - террористы заблокировали движение автоколонны.
Международные эксперты из Австралии, Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения Boeing-777 в Донецкой области.
Пророссийские боевики наблюдают за членами поисковой миссии.
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