Ворота возле АП закрыли, людей пропускают только по паспортам - СМИ

Как сообщает Украинская правда, ворота из этих сторон закрыты на замок, а людей пропускают только через КПП после предъявления документов, удостоверяющих личность, а также объяснения цели прохода.

Как оказалось, проход ограничен уже около двух недель.

При этом журналист УП отметила, что людей на территорию возле Администрации после предъявления паспорта все же пропускают, там спокойно гуляли туристы.

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Отметим, до недавнего времени ворота возле АП были открыты люди проходили без препятствий.

Вместе с тем пресс-секретарь президента Святослав Цеголко отметил, что проход через улицу Банковую свободный.

"Правоохранители имеют право осматривать вещи и проверять документы прохожих из-за роста угрозы терактов. Сигналы об этом поступают от СБУ. Особенно после теракта в отношении самолета Малайзийских авиалиний, убийства мэра Кременчуга и покушения на мэра Львова", - пояснил он.

Как известно, 14 марта тогдашний исполняющий обязанности президента Александр Турчинов подписал указ о демонтаже забора возле Администрации президента.

После демонтажа и.о. заместителя главы АП Андрей Сенченко заявил, что власть должна быть доступной для людей.

"Потому как показал опыт предыдущей власти, никакие заборы, никакие милицейские кордоны не спасут от гнева народа. Людям, которые сегодня пришли к власти, нужно понимать, что их решения, их действия должны быть прозрачными, должны быть понятными людям. И тогда можно будет чиновникам и простым гражданам, встречаясь на улицах, просто улыбаться друг другу и не отгораживаться заборами", – подчеркнул он.