В Донецке боевики установили зенитку на крыше бизнес-центра

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Так, согласно оперативной сводке за минувшие сутки, в милицию поступила информация о том, что в Донецке вооруженные неизвестные в камуфляжной форме прибыли к бизнес-центру «Акула» в Ворошиловском районе, где установили на крыше зенитную установку.

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Открыто уголовное производство по ст.341 УК Украины (захват государственных или общественных зданий или сооружений).