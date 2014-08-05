В Донецке боевики установили зенитку на крыше бизнес-центра
21:08, 05 августа 2014Политика
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В Донецке милиция открыла уголовное производство за установку вооруженными неизвестными в центре города зенитки на крыше бизнес-центра.
Милиция открыла уголовное дело по факту захвата зданий / Фото: УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.
Так, согласно оперативной сводке за минувшие сутки, в милицию поступила информация о том, что в Донецке вооруженные неизвестные в камуфляжной форме прибыли к бизнес-центру «Акула» в Ворошиловском районе, где установили на крыше зенитную установку.
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Открыто уголовное производство по ст.341 УК Украины (захват государственных или общественных зданий или сооружений).
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