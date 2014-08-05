Le Monde: 27 тысяч российских туристов остаются заблокированными за границей

Как вернуться в свою страну, если туроператор, который предоставлял билеты, обанкротился? 27 тыс. российских туристов, которые остаются заблокированными за границей после того как компания «Лабиринт» объявила себя банкротом, задают себе этот непростой вопрос, об этом сообщается в статье, которая называется «Экономические санкции против России: 27 тыс. туристов остаются заблокированными за границей», опубликованной в газете Le Monde.

«Все эти туристы не могут вернуться без билетов в обратную сторону» после того, как компания «Лабиринт» объявила в субботу о завершении своей деятельности, объяснили в службе Touraide, которая пытается помочь туристам найти места на рейсах, выполняемых другими авиакомпаниями.

Украинский кризис давит на экономику

«Лабиринт» – это уже четвертая компания, которая объявила себя банкротом за последние три недели. Они пострадали от сокращения российского туристического рынка, связанного, по крайней мере, частично с украинским кризисом. Противостояние между Москвой и Западом вокруг Украины сильно повлияло на снижение курса российской валюты, вызванного оттоком капитала, а российская экономика близка к рецессии.

Компания «Лабиринт» объяснила ситуацию в коммюнике:

«Из-за политической и экономической ситуации количество заказов сильно уменьшилось. Падение рубля снизило покупательную способность россиян».

Опасения «эффекта домино»

После этого заявления российские власти выразили обеспокоенность. «Мы опасаемся, что это только начало эффекта домино», – сказала в эфире радио ​​Эхо Москвы пресс-секретарь Федерального агентства по туризму РФ Ирина Щеголкова. «Вчера в Турции начали выселять наших туристов из гостиниц, хотя именно в Турцию едут отдыхать большинство наших граждан, 3,5 млн. человек в общей сложности», – посетовала пресс-секретарь.

В то время как новые санкции Запада, которые были введены на прошлой неделе, будут постепенно воздействовать на российскую экономику, рубль уже упал на 11% после того как в сентябре 2013 г. он достиг своей максимальной ценности. Санкции Евросоюза также заставили в воскресенье компанию «Добролет», бюджетную дочернюю компанию российского «Аэрофлота», временно приостановить свою деятельность.