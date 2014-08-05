Литовские журналисты нашли владельца тягача, которым террористы вывезли "Бук" из Украины - СМИ

Литовское издание нашло владельца тягача, которым из Украины террористы вывезли зенитно-ракетный комплекс "Бук", с которого был сбит Boeing-777.

Издание Alfa.lt опубликовало короткое интервью с жителем Донецка по имени Василий, сообщает ТСН.ua.

Он узнал свой тягач на видео, на котором видно, как боевики вывозят "Бук" с территории Украины через несколько дней после падения авиалайнера Boeing-777.

"Мою базу в Донецке захватили боевики, а этот грузовик был припаркован там. Да, это мой тягач. Они пришли и сказали, что им нужна моя база", - рассказал Василий литовским журналистам, попросив не разглашать его фамилию, чтобы избежать "проблем с боевиками".

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Владелец грузовика также добавил, что базу с машиной у него отобрали террористы 8 июля, почти за неделю до того, как был сбит Boeing-777.

"С 8 июля никто на базе не работал. Она была в их руках вместе с оборудованием и этим белым тягачом", - рассказал Василий.

При этом он заверил, что может точно подтвердить, что грузовик с ЗРК "Бук" на видео - это именно его машина, которую отобрали террористы.

"Конечно, это мой грузовик. Я его легко могу узнать. В Донецке это единственное Volvo с такой кабиной", - сказал дончанин.

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Он также признался, что не имел понятия о том, для чего боевики отобрали у него базу с оборудованием и тягачом.

Ранее советник Арсена Авакова сообщал, что боевики вывезли "Бук" в Россию, где его уничтожат вместе с виновными террористами. А перед тем координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук опубликовал фотографии "Бука", который перевозили боевики.