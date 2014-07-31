Обслуживающий ЗРК "Бук" солдат РФ выложил в соцсети "селфи", снятые в Украине

Издание BuzzFeed нашло в сети аккаунт солдата из РФ Александра Соткина, который выложил в Instagram свои фотографии на ракетной пусковой системе «Бук». Кроме того, некоторые фото были сделаны на украинско-российской границе и на территории Украины.

Эта фотография была сделана неподалеку украинского села Красная Таловка , Станичо-Луганского района Луганской области.

Напомним, это не первый случай, когда российские военнослужащие выкладывают в сеть фотографии связанные с ситуацию на востоке Украины.

В частности, солдат с РФ Михаил Чугунов в соцсети показал фотографии установок "Град" с подписью "Градами" в Украину". Вскоре страницы Чугунова и его друзей был удален из соцсети.

В Государственной думе РФ хотят ввести ограничения для солдат-срочников и контрактников на использование Интернета, в том числе из-за событий в Украине.