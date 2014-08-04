В Артемовске СБУ задержала информатора террористов

Как сообщает пресс-центр СБУ, 2 августа в Артемовске контрразведка Службы безопасности Украины задержала гражданина Украины Б., создавшего и координировавшего сеть информаторов, которые собирали и передавали террористам данные о дислокации и перемещении украинских воинских подразделений.

С начала активной фазы АТО Б. систематически передал командиру диверсионно-разведывательной группы по кличке «Сова» (СБУ задержала этого боевика в июле) данные о численности личного состава, видах артиллерийского и другого вооружения, количестве, техническом состоянии и модификациях бронированной и другой военной техники, которая находится на вооружении у подразделений Вооруженных сил Украины. Установлено, что боевики так называемой «ДНР» использовали эту информацию для вооруженных нападений на украинских военных.

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