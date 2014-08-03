Из-за обстрелов в Горловке пострадали 16 человек, один - погиб

Об этом говорится в сообщении пресс-службы горсовета.

"Пострадали 17 человек, из них один погиб. Раненым оказана необходимая медицинская помощь", - сообщается на сайте.

За прошедшие сутки энергетиками была восстановлена работа десяти трансформаторных подстанций. Электроэнергию получили поселок Победы, психоневрологическая больница, Никитовский хлебозавод.Читайте такжеВ Горловке террористы обстреляли местный автомобиль скорой помощи

Обесточенными остаются водопроводный узел, часть Никитовского района, поселок Широкая Балка. Вода не поступает в часть Никитовского района. Сегодня энергетиками выполняются работы в центральной части города и в поселке Солидарность.

Мусороуборочная техника работает в центральной части города, в жилмассивах Строителей и Комсомольский. Читайте такжеВ Горловке за три дня погибло 27 человек, из них четверо - дети

Ситуация на потребительском рынке контролируемая. Работают крупные сетевые супермаркеты: в сеть супермаркетов «Амстор» сегодня осуществлен завоз овощей и колбасных изделий. Завтра ожидается завоз колбасных изделий в сеть супермаркетов «Фуршет». В целом торговые сети обеспечены товарами первой необходимости.

Сегодня на маршруты вышли автобусы №1,2,3,17,24,28,37,101.