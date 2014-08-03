Контролируемая террористами территория сократилась на 75% - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос иностранного журналиста относительно нехватки оружия, амуниции, продуктов питания для участников АТО.

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Он отметил: «За время ведения АТО местность, которая была занята террористами, сократилась на три четверти, то есть одна четверть пока еще остается под террористами». При этом отметил, что «без оружия, боеприпасов, амуниции и поддержки украинского народа это было бы невозможно». «Сейчас идет активная фаза, и готовится, я не буду показывать где, наступление, окружение и обезвреживание террористов», - добавил Лысенко. При этом он заверил, что «оружия, боеприпасов нам хватит, чтобы мы их победили».