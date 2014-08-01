Мэр Львова записал видеообращение к украинцам: "возрождение армии - дело всего народа"

По состоянию на сегодняшний день в зоне АТО на востоке Украины находится более 1 тыс. львовян.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в своем видеообращении отметил городской голова Львова Андрей Садовый.

Мэр призвал всех горожан принять участие в сборе средств для закупки необходимых вещей и средств защиты для военнослужащих.

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«Огромную работу осуществляют общественные организации, волонтеры, церковь, еженедельно много помощи отправляем на восток. Во Львове значительную часть помощи координирует Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла. Поэтому прошу всех львовян, которые хотят приобщиться к процессу помощи сбора средств, координировать свои усилия с настоятелями церкви Петра и Павла, расположенной на улице Театральной. На сегодняшний день в зоне АТО находится более 1000 львовян. Каждый из нас может внести свой вклад в помощь нашим защитникам», - отметил Садовый.

Он также призвал не паниковать и не дать врагу осуществить планы по срыву мобилизации. Мэр Львова подчеркнул дисциплинированность и необходимость поддержки и помощи воинам в зоне АТО.

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«Я хорошо понимаю все тревоги матерей, родных мобилизованных. Да, государство еще делает далеко не все, чтобы снарядить наших военных, увеличить их защищенность. Нам приходится строить армию, как и государство, практически на ходу, в боевых условиях. Наши ребята там, на передовой, ждут нашей поддержки, ждут нашей дисциплинированности и помощи. Паникерство и срыв мобилизации в тылу - это прямая задача врага. Ни один из нас не имеет права ему в этом помогать», - подчеркнул Садовый.