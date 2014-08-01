СМИ: Оккупанты проводят призыв в Крыму по украинским повесткам

Об этом сообщает информагентство оккупационных властей Крыминформ со ссылкой на "военного комиссара Крыма" Сергея Варавву.

По его словам, крымчан призывают на срочную службу "согласно закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" из-за отсутствия повесток оккупационного образца и возможности их изготовления.

Читайте такжеСейчас у людей в Крыму наступает «отрезвление» - депутат горсовета Севастополя"Бумаги у нас нет, бланков новых нет, принтеров нет, повестки российского образца нам ещё не выдали, поэтому выдаём украинские", – сказал Варавва.

Он отметил, что призыв ведется без отправки на службу оккупантам.

"Мы проводим осенний призыв в российскую армию, без отправки в войска. Сейчас проводится медицинское обследование призывников, которые будут направлены на службу весной 2015 годам", – сказал Варавва.