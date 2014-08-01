Forbes: российские парламентарии заявляют, что США начинают новую «холодную войну», Обама отрицает это

В статье Кеннета Рапозы под названием «Российские парламентарии заявляют, что США начинают новую «холодную войну», Обама отрицает это», опубликованной на сайте Forbes, говорится о том, что российский депутат из нижней палаты парламента заявил, что США разжигают новую «холодную войну» своим последним раундом санкций.

«Объявлена по большому счету холодная война, которая сегодня выражается в виде этого придумывания санкций», – заявил Сергей Неверов в эфире телеканала «Россия 24».

Министерство финансов США ввело санкции против ряда российских компаний, в том числе большой группы «ВТБ», гиганта в сфере финансовых услуг, который находится на втором месте после «Сбербанка». Кроме того, Вашингтон запретил экспорт технологий, используемых для гидроразрыва пласта. Санкции, которые продолжили серию мер наказания, впервые введенных в марте после аннексии украинского Крыма, по-прежнему представляют угрозу для российской экономики. Но, несмотря на негативные последствия, которые ощутили недавно российские фондовые рынки – падение на 8,9% в течение последних четырех недель – политическое противостояние, самое сильное со времен Советского Союза, не угасает.

Кроме этого, Сергей Неверов обвинил Вашингтон в поощрении недобросовестной конкуренции.

«Сегодня Соединенные Штаты и по большому счету Европа наплевали на решения ВТО и вообще на ВТО, вводя подобные меры и тем самым оказывая протекционизм своим определенным секторам экономики», – заявил он, не упоминая того, что США и ЕС ввели торговые запреты на определенные ниши энергетических рынков.

«США наплевать на то, что от этого пострадает Европа, о том, что очень многие предприятия и граждане в Европе потеряют не менее, а может даже и более чем Россия», – добавил парламентарий.

Ранее на этой неделе президент США Барак Обама сказал, что нет никакой новой холодной войны с Москвой. По его словам, обе страны продолжат обсуждение политического кризиса в Украине, и будут и дальше работать с Евросоюзом, чтобы найти дипломатическое решение кризиса.

Политические споры разгорелись в феврале, когда бывший президент Виктор Янукович был отстранен от власти неюридическим способом. Его заменили прозападные лидеры во главе с премьер-министром Арсением Яценюком, который быстро подписал договор о финансовой помощи с Международным валютным фондом, а также получил финансовую помощь от Европы и США. Украина, которая находилась в сфере влияния России почти 100 лет, приняла политическое решение повернуться в сторону Запада, что побудило пророссийских сепаратистов устроить жестокие антиправительственные протесты в пограничных с Россией городах в восточной Украине.

Американские власти заявили о том, что у них есть доказательства того, что некоторые российские бизнесмены и даже представители российской власти поставляют оружие, финансируют и обеспечивают материально-техническую поддержку сепаратистов в надежде ослабить украинскую власть еще больше.

Новый украинский президент Петр Порошенко намекнул сегодня, что страна, которая сейчас переживает тяжелый финансовый кризис, не может себе больше позволить финансирование военной операции на востоке. Он отметил, что Украина тратит примерно $5,8 млн в день на проведение антитеррористической операции.