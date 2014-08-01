Из России в Украину вывезли четырех раненных украинских военных - Климкин

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал на своей странице в Twitter.

«Ночью из больниц Гуково и Таганрога вывезли четверых наших бойцов. Результат взаимодействия Минобороны и МИД. Консул занимается еще одним раненым в РФ», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, в середине июля в больницы в Ростовской области попали 24 украинских военных, двое из них умерли.

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24 июля в Одессу из Ростова-на-Дона прибыл украинский военно-транспортный самолет Ан-26 с 18 раненными военнослужащими Украины и одним погибшим.

После отправки самолета в больницах Ростовской области оставались еще четверо раненных военных, находившихся в тяжелом состоянии.