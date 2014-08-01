За сутки российская боевая авиация и вертолеты 7 раз нарушали воздушное пространство Украины

Об этом написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"За сутки было зафиксировано минимум 7 нарушений – 4 раза армейской авиацией РФ (вертолеты) и как минимум 3 раза боевыми самолетами. Авиация россиян вторгается в воздушное пространство Украины на малых высотах на глубину 10-15 км", - сообщил эксперт.Читайте такжеДва российских вертолета Ми-24 нарушили воздушное пространство Украины - пограничники

Эту информацию также подтвердили в пресс-службе шатаба АТО.

" Силы АТО фиксируют такие нарушения радиолокационными средствами и визуально. В частности, вчера зафиксированы полеты четырех вертолетов огневой поддержки со стороны Российской Федерации. А с помощью средств РЛС - 3 авиационные цели, которые двигались со скоростью 800 километров в час. По утверждению источников, авиационная техника заходит на территорию Украины на сверхмалых высотах, а возвращается в сторону Российской Федерации с набором высоты". - рассказали в штабе.

Напомним, в СНБО не раз сообщали о нарушении воздушного пространства авиацией РФ и обещали открывать огонь по нарушителям.