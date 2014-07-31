Нацгвардия опровергла информацию об офицере, который якобы сотрудничал с террористами

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

«Лицо, о котором идет речь в сообщении (согласно служебным и оперативным данным), никогда не служило в рядах Национальной гвардии», - сообщили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра СБУ, 29 июля сотрудники СБУ задержали гражданина Украины М., старшего офицера Национальной гвардии Украины, который своими преступными действиями способствовал деятельности террористической группы и имел отношение к подготовке покушения на министра внутренних дел Арсена Авакова.

Установлено, что он во время пребывания в июне-июле 2014 в зоне проведения АТО в Донецкой области установил контакт с руководителем разведывательного подразделения (позывные "Бонаква", "Пятнадцатый", в настоящее время находится в городе Донецк) террористической группы под руководством гражданина РФ Игоря Гиркина (Стрелкова) и передавал боевикам информацию о планах руководства сил АТО, данные о командирах, местоположении, численности личного состава и вооружения батальонов "Днепр" и "Днепр-2", местоположении скрытых огневых позиций ВС Украины в Славянском районе и блок-постов сил АТО.

М. заранее проинформировал боевиков о прибытии 1 июля в зону проведения АТО министра внутренних дел Украины Авакова с целью подготовки террористами покушения на указанное должностное лицо. Также М. предоставил боевикам информацию о месте дислокации и системе охраны штаба АТО в Изюмском районе Харьковской области и предложил террористам осуществить вооруженное нападение на штаб, сообщал пресс-центр СБУ.