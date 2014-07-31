Пресс-секретарь мэра Одессы уволилась из-за антиукраинской записи в соцсети

Руководитель пресс-службы секретарь мэра Одессы Мария Олейник уволилась из-за записи антиукраинского содержания на ее странице в Facebook.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связям с общественностью Одесского городского совета, Олейник сама написала заявления об уходе.

«Для нас это – полная неожиданность. Мы так поняли, что Марии поступают угрозы», - сказали в департаменте.

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Как заявил журналистам мэр города Геннадий Труханов, «для того, чтобы и общество, и все окружающие были спокойны в этом вопросе, заявление оформлено, соответствующее распоряжение я подписал».

Он также отметил, что Олейник сама приняла решение об увольнении.

Труханов считает, что случившееся – провокация: «Мы имеем дело с мастерами провокаций и дестабилизации ситуации в нашем городе. К сожалению, имела место такая провокация».

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, руководитель пресс-службы мэра Одессы Мария Олейник 28 июля якобы написала на своей странице в Facebook: «Когда наши моряки скандируют «Героям слава» в ответ на «самипонимаетечто», хочется смыться. За борт. Или чтобы смыло их. Хотя, ребята, может и не плохие. Просто им не повезло». СМИ публиковали скриншот данной страницы.

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Сама Олейник заявила, что запись антиукраинского содержания на ее странице в соцсети сделали неизвестные, взломавшие ее аккаунт.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сегодня сообщил журналистам, что отстранил Олейник от должности. Однако, он отметил, что не знает, будет ли она восстановлена в должности, так как это зависит и от «ее морального состояния» в связи с поступающими в ее адрес угрозами.