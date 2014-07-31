Запрета на выезд военнообязанных из Харьковской области не существует - облвоенкомат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции заявил заместитель военного комиссара Харьковского областного военного комиссариата Юрий Калгушкин, комментируя слухи о якобы изданном приказе, который запрещает военнообязанным покидать Харьковскую область.

Читайте такжеВо Львове хотят поставить на учет военнообязанных переселенцев из зоны АТО«Ограничения идут только во время полной мобилизации, то есть запрещена смена места жительства. Во время проведения частичной мобилизации ограничений по выезду нет. Безусловно, нет (такого приказа не существует - УНИАН), о таком приказе я не слышал», - подчеркнул Калгушкин.

Он также добавил, что не существует запрета на выезд военнообязанных за пределы Украины. «На сегодняшний момент эта категория граждан не проверяется. Возможно, задают вопросы, если видят, что возраст соответствует», - сказал Калгушкин.