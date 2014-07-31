Финансировать армию должны олигархи, а не простые украинцы, - Тягнибок

Соответствующий проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно взимания военного сбора)» от «Свободы» уже зарегистрирован в парламенте.

«Мы за то, чтобы максимально финансировать украинское войско. Но философия подхода «Свободы» к этому вопросу несколько иная чем у правительства. Правительство предлагает собирать средства на армию и восстановление инфраструктуры Донбасса со всех физических лиц. Мы же настаиваем на том, что платить должны олигархи. А особенно те из них, которые шантажировали украинскую власть, требовали услышать голос Донбасса, и добились того, что Донецкая и Луганская области превратились в выжженную землю», - отметил Тягнибок.

Как известно, Кабинет министров направил в парламент законопроект, который предусматривает введение ежемесячного сбора в размере 1,5% с доходов всех физических лиц на военные нужды.

В свою очередь, инициатива предусматривает введение дифференцированной системы сбора в зависимости от объема доходов гражданина Так, те украинцы, которые в прошлом году задекларировали доход в объеме между 500 тысячами и 1 миллионом, должны единовременно заплатить 10% военного сбора, между 1 и 10 млн - 15%, между 10 и 100 млн - 20%, и более 100 млн - 25%.

«Не простые украинцы должны платить этот сбор. Потому что украинцы и так обеспечивают своих детей и друзей бронежилетами, шлемами и соответствующим военным снаряжением. В приказном порядке сбор должны оплатить олигархи, которые к этой ситуации привели», - отметил лидер «Свободы».

При этом автор законопроекта, нардеп от «Свободы» Александр Мирный, который в прошлом году задекларировал доход в размере 17,5 миллионов гривен, по собственному проекту должен выплатить 3,5 миллиона.