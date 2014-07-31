Членов Кабмина и депутатов посадят на "голый оклад"
15:18, 31 июля 2014Политика
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Члены Кабинета министров, народные депутаты и другие высокопоставленные чиновники будут получать "голый оклад" в размере 6,5 тысячи гривен.
Яценюк обещает уменьшить оклады чиновников / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Арсений Яценюк во время пресс-конференции.
Читайте такжеПорошенко призывает ВР поддержать "непопулярные, тяжелые, но крайне необходимые" правительственные законы"Мы сегодня приняли решение, которое касается заработных плат народных депутатов Украины, членов правительства и высокопоставленных чиновников - минус 10 тыс. грн. По каждому чиновнику и депутату. Мы оставили голый оклад, который составит вместо 17 тыс. грн. 6,5 тыс. грн. ", - сказал он.
Премьер подчеркнул, что считает это правильным решением.
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