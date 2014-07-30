На Луганщине боевики обустраивают огневые позиции на территории заводов и фабрик - СНБО

В Луганской области террористы обустраивают огневые позиции на территории промышленных объектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Террористы продолжают обустраивать свои огневые позиции на гражданских объектах», - отметил он.

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«В Суходольске Луганской области для осуществления обстрелов в направлении Лутугино на территории местной обогатительной фабрики установлены установки «Град», - сообщил Лысенко.

Также, по его словам, в Брянке Луганской области на территории завода бурового оборудования боевики установили две установки «Град».

Кроме того, в Ровеньках Луганской области на территории автобазы (квартал Гагарина, 19) развернута артиллерийская батарея в составе около 10 пушек крупного калибра. Въезд на автобазу охраняется 4 БМД, отметил Лысенко.