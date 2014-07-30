Во время обстрела аэропорта в Луганске боевики уничтожили бронированный тягач сил АТО - Тымчук

Как сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук, террористами произведены обстрелы позиций сил АТО.

В частности, боевики из стрелкового оружия и АГС-17 (30-мм автоматический гранатомёт на станке - Ред. ) атаковали позиции сил АТО в населенном пункте Стукалова Балка. Потерь среди силовиков нет.Читайте такжеТымчук: Боевики пытаются вернуть утраченные позиции в районе Донецка и Горловки

Террористиы также обстреляли из из БМ-21 "Град" аэропорта в Луганске и уничтожили легкий бронированный тягач МТ-ЛБ и автомобиль "МАЗ" сил АТО.

Кроме этого, силы АТО в населенном пункте Пески обстреляли из стрелкового оружия, гранатометов РПГ и АГС-17, потерь нет. Позиции украинской армии также атаковали в населенных пунктах Дмитровка и Гаевое. Потерь нет.

В очередной раз со стороны РФ из артиллерии был обстрелян КПП «Должанский». Потерь нет, подчеркивает Тымчук.