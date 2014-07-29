The New York Times: США заявили о том, что РФ проводила испытания крылатых ракет, нарушив договор

Майкл Гордон в своей статье под названием «США заявили о том, что Россия проводила испытания крылатых ракет, нарушив договор», опубликованной в американской газете The New York Times, сообщает, что Соединенные Штаты пришли к выводу о том, что Россия нарушила важный договор о контроле над вооружениями, проведя испытания запрещенных крылатых ракет наземного базирования, по словам высокопоставленных американских чиновников. Об этом президент Обама сообщил в письме Владимиру Путину в понедельник.

Это наиболее серьезное обвинение в нарушении договора о контроле над вооружениями, которое Администрация Обамы выдвинула против России, и которое стало еще одним спорным вопросом в отношениях между двумя странами, которые итак стали очень напряженными из-за того, что Кремль оказывает поддержку сепаратистам в Украине, а также принял решение о предоставлении политического убежища Эдварду Сноудену, бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности США.

Главной причиной этого спора является договор 1987 г., который запрещает американцам и россиянам использовать баллистические или крылатые ракеты наземного базирования дальностью от 500 км до 5,5 тыс. км. Это соглашение, которое было подписано президентом США Рональдом Рейганом и советским лидером Михаилом Горбачевым, помогло положить конец холодной войне и считалось основным элементом контроля над вооружениями, который совершали СССР и Соединенные Штаты.

Россия начала проводить испытания крылатых ракет еще в 2008 г., по информации американских чиновников, и Администрация Обамы к концу 2011 г. пришла к выводу, что эти испытания могут свидетельствовать о нарушении договора. В мае 2013 г. Роуз Геттемюллер, высокопоставленный чиновник Госдепартамента по контролю над вооружениями, впервые подняла вопрос о возможном нарушении договора российскими властями.

The New York Times в январе сообщала о том, что американские чиновники проинформировали союзников по НАТО о том, что Россия проводила испытания крылатых ракет наземного базирования, что вызвало серьезные сомнения относительно соблюдения Россией договора о ликвидации ракет средней и малой дальности или Договора о РСМД, как его чаще называют. Государственный департамент заявил тогда, что этот вопрос находился на стадии рассмотрения, и что Администрация президента Обамы тогда еще не была готова официально объявить о том, что Россия нарушила договор.

В последние месяцы, однако, этой проблемой начали заниматься высокопоставленные чиновники, и в начале этого месяца состоялась встреча Комитета руководителей ведомств, органа правительственного уровня, в который входят советник г-на Обамы по национальной безопасности, министр обороны США, глава Комитета начальников штабов, госсекретарь и директор Центрального разведывательного управления. Высокопоставленные чиновники сообщили о том, что самые главные советники президента единодушно согласились с тем, что испытания являются серьезным нарушением договора, а также с тем, что обвинения будут обнародованы в ближайшее время в ежегодном докладе Госдепартамента о международном соблюдении соглашений о контроле над вооружениями.

«Соединенные Штаты установили, что Российская Федерация нарушает свои обязательства в соответствии с Договором о РСМД, который запрещает обладать, производить и проводить испытания баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности, а также обладать пусковыми установками для таких ракет или производить их», – говорилось в докладе.

В своем письме к г-ну Путину, которое он передал через посольство США, г-н Обама подчеркнул свою заинтересованность в диалоге с российскими властями на высоком уровне с целью сохранить договор 1987 г. и обсудить шаги, которые может предпринять Кремль, чтобы вновь соблюдать этот договор. Госсекретарь Джон Керри тоже самое сказал министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время телефонного разговора в воскресенье.

Поскольку договор запрещает испытания крылатых ракет наземного базирования средней дальности, Кремль уже ничего не может сделать с тем, что он уже нарушил это условие. Но представители Администрации не думают, что крылатая ракета была развернута, и говорят, что есть меры, которые россияне могут предпринять, чтобы уладить эту проблему.

Представители Администрации отказались говорить, какими именно должны быть эти меры, но эксперты по контролю над вооружениями говорят, что это может быть обещание не размещать систему, а также проверки, которые докажут, что крылатые ракеты и пусковые установки для них уничтожены. Поскольку ракеты очень маленькие и их легко скрыть, сложно получить полную уверенность в том, что оружие уничтожено.

Главнокомандующий силами НАТО генерал Филип Бридлав сказал, что нарушение требует ответных мер, если эта проблема не будет решена.

«Оружие, которое нарушает договор о РСМД, и включено в огромные европейские земные массивы, является, несомненно, таким орудием, на которое необходимо дать ответ», – скаазал он во время интервью в апреле. «Это не может остаться без ответа». Барак Обама решил, что Соединенные Штаты не будут мстить россиянам, нарушая тот же договор и развертывая собственные запрещенные системы средней дальности, сообщили чиновники. Ответом может стать развертывание крылатых ракет морского и воздушного базирования, что не запрещается договором.

Республиканцы неоднократно критиковали Белый дом за то, что он затягивает решение этого вопроса. Г-жа Геттемюллер, чиновник Госдепартамента, не обсуждала этот вопрос с российскими коллегами с февраля. И звонок г-на Керри в это воскресенье стал первым, когда он непосредственно затронул вопрос о нарушении договора в разговоре с г-ном Лавровым, сообщили чиновники Госдепартамента. В Администрации президента признают, что события в Украине отодвинули этот вопрос на второй план, а ухудшение американо-российских отношений прервало череду встреч по контролю над вооружением, который раньше проводились регулярно.

Перспективы урегулирования этой проблемы были в лучшем случае неопределенными. После того как г-жа Геттемюллер впервые подняла этот вопрос в 2013 г., российские чиновники заявили, что они рассмотрели этот вопрос и считают, что дело закрыто.

Россияне также выдвинули свои обвинения, шаг, который американские чиновники считают попыткой Кремля «замутить воду» и, возможно, заполучить рычаги управления для будущих переговоров о соблюдении договора. Через месяц после того, как г-жа Геттемюллер сказала об опасениях США, россияне в ответ указали на планы США развернуть ракетную систему Aegis в Румынии.

Система Aegis, которую обычно устанавливают на военных кораблях, будет использоваться для защиты сил США и НАТО от ракетных ударов. Но россияне утверждают, что она может быть использована и для пуска крылатых ракет наземного базирования.

Когда г-н Керри говорил с г-ном Лавровым в воскресенье, министр иностранных дел России выразил озабоченность России по поводу «ложных целей». Видимо, Лавров имел в виду обвинение Америки в том, что цели, которые США используют во время противоракетных испытаний, нарушают договор по РСМД. Американские чиновники считают обвинения в отношении системы Aegis и жалобы на использование целей поддельными.

Администрация Обамы считает, что, вполне возможно, Россия вообще тяготится договором о РСМД и хочет сбросить с себя его узы. В годы пребывания в Белом доме президента Джорджа Буша младшего, некоторые российские чиновники утверждали, что договор нужно разорвать, чтобы Кремль мог увеличить свою военную мощь, чтобы оборонятся от угроз периферии России, в том числе Китая и Пакистана.

Во время встречи с российскими представителями оборонной промышленности в июне 2013 г., г-н Путин назвал решение г-на Горбачева подписать договор 1987 г. «по меньшей мере, спорным», но заявил, что Россия будет соблюдать его условия. Некоторые американские консервативные аналитики говорят, что пытаясь заставить Россию соблюдать договор, США не должны предоставить Кремлю возможность отказаться от соглашения.

«Если бы Соединенные Штаты заявили о том, что они отказываются от соглашения в ответ на то, что сделала Россия, то Москва на самом деле только поприветствовала бы такой шаг, потому как российские власти сами давно ломают голову над тем как покончить с этим договором», – Стефен Рэдемейкер, бывший член администрации Буша, заявил во время своего выступления в этом месяце в Комитете по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США. «Мы не должны облегчить им задачу. Мы должны заставить их взять это бремя на себя».