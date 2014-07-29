Раненая на Донбассе польская журналистка находится в тяжелом состоянии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины полковник медицинской службы Виталий Андронатий.

По его словам, у журналистки - травмы позвоночника, но спинной мозг не поврежден. “Ей также сделали оперативное вмешательство на органах брюшной полости. На сегодня, состояние стабильное. На вертолете вместе с другими ранеными военнослужащими журналистку доставили в харьковский военно-клинический центр. Военные врачи ее прооперировали, стабилизировали состояние и сейчас ей ничего не угрожает”, - сказал Андронатій.

Он проинформировал, что в ближайшие дни Залевскую эвакуируют реанимобиле в Киев, в Институт нейрохирургии им. Ромоданова.

Андронатий считает, что необходимости перевозки журналистки в Польше нет. “Уровень украинских врачей не хуже, чем в других странах”, - подчеркнул Андронатій.

Как сообщал УНИАН, 27 июля пресс-центр АТО сообщил, что террористы обстреляли автомобиль журналистов Эспрессо ТВ, в результате которого были тяжело раненную польскую журналистку, которая возвращалась из зоны проведения операции вместе с украинскими военными.

По данным Эспрессо ТВ, журналистка получила серьезных повреждений, среди которых - огнестрельное ранение и перелом позвоночника.

Польский телеканал Republika, с которым сотрудничала журналистка, сообщал, что она работает в Украине с начала массовых акций протеста в ноябре 2013 года и в последнее время тоже занималась вопросами гуманитарной помощи и работала переводчиком.