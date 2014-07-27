В зоне АТО тяжело ранили журналистку Espreso.TV

Террористы прицельно вели огонь по журналистам, несмотря на опознавательные знаки прессы.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на странице в Facebook.

"Сегодня корреспондент Еспресо.TV гражданка Польши Бьянка Залевская получила тяжелое огнестрельное ранение в районе проведения антитеррористической операции", - говорится в сообщении.

Военнослужащие сил АТО, оказав первую медицинскую помощь, срочно доставили ее в ближайшую больницу, что в городе Старобильск Луганской области.

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Несмотря на критическое состояние здоровья, раненная была немедленно эвакуирована на вертолете в Харьков для оказания профессиональной медицинской помощи.

Также журналист Николай Княжицкий сообщил, что трагедия произошла, когда корреспондент возвращалась из зоны АТО вместе с украинскими военнослужащими.

Об этом он написал на странице в Facebook.

"Авто обстреляли и машина перевернулась. Бьянка имеет перелом позвоночника,ключицы и поврежденные почки. Но есть надежда,что нервные волокна не поражены. В таком случае жизненные функции не пострадают. Точный прогноз будет известен в течении 12 часов", - написал он.