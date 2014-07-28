Раненую на Донбассе польскую журналистку перевезут в Киев

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом утром сообщил польский посол в Украине Генрик Литвин в эфире польского телеканала TV Republika.

«К счастью, не подтвердились вчерашние сообщения, что состояние здоровья госпожи Залевской критическое. Скорее всего сегодня госпожа Залевская, в соответствии с ее пожеланием, будет перевезена в больницу в Киев для дальнейшего медицинского обследования», - сказал он.

Посол сказал, что располагает информацией о состоянии здоровья польской гражданки по состоянию на вчерашний вечер, подчеркнув, что он «вдохновляет оптимизмом».

По его данным, Залевская имеет несколько повреждений.

TV Republika отмечает, что раненая журналистка, которая также сотрудничала с их каналом, работала в Украине с начала массовых акций протеста в ноябре 2013 года и в последнее время занималась вопросами гуманитарной помощи и переводческой работой.

В министерстве иностранных дел Польши УНИАН сообщили, что не планируют перевозить Залевскую в Польшу, поскольку она сейчас проживает в Украине.

"После перевозки останется в Киеве, где она сейчас живет и работает", - сказал собеседник агентства.

Читайте такжеТеррористы выпустили похищенного фотокорреспондента Антона СкибуКак сообщал УНИАН, вчера пресс-центр АТО сообщил, что террористы обстреляли автомобиль журналистов Эспрессо ТВ, в результате которого была тяжело ранена польская гражданка, которая возвращалась из зоны проведения операции вместе с украинскими военными.

По данным Эспрессо ТВ, журналистка получила серьезные повреждения, среди которых огнестрельное ранение и перелом позвоночника.