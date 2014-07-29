Меркель готова пожертвовать отпуском ради принятия санкций против России

Об этом сообщила пресс-секретарь немецкого правительства, передает DW.

По ее словам, немецкое правительство и другие государства ЕС настроены закончить соответствующие консультации в Брюсселе во вторник, 29 июля.

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Напомним, ранее сообщалось, что главы четырех европейских государств, а также США обсудили ситуацию в Украине. Позже пресс-служба президента Франции Франсуа Олланда сообщила, президенты США, Великобритании, Франции, Германии и Италии во время телефонного разговора договорились о дополнительных санкциях против России

"В этих условиях пять глав государств подтвердили свое намерение принять новые меры против России", - отмечается в сообщении.