Меркель готова пожертвовать отпуском ради принятия санкций против России
Канцлер Германии Ангела Меркель в случае необходимости прервет свой отпуск и прибудет на внеочередной саммит ЕС в Брюссель для принятия дополнительных санкций против России.
Об этом сообщила пресс-секретарь немецкого правительства, передает DW.
По ее словам, немецкое правительство и другие государства ЕС настроены закончить соответствующие консультации в Брюсселе во вторник, 29 июля.
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Напомним, ранее сообщалось, что главы четырех европейских государств, а также США обсудили ситуацию в Украине. Позже пресс-служба президента Франции Франсуа Олланда сообщила, президенты США, Великобритании, Франции, Германии и Италии во время телефонного разговора договорились о дополнительных санкциях против России
"В этих условиях пять глав государств подтвердили свое намерение принять новые меры против России", - отмечается в сообщении.