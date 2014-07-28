В Луганске боевики запустили патронный завод, после чего армия его разбомбила - ГИ «Права справа»

21:47, 28 июля 2014
Политика
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В Луганске боевики запустили производство на патронном заводе, но украинская армия произвела сегодня, 28 июля, ракетно-бомбовый удар по данному предприятию

REUTERS

Об этом корреспонденту УНИАН заявил глава  общественной организации – Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирёв, который заверил, что данную информацию ему передают непосредственно с мест события члены его общественной организации и местные жители, являющиеся очевидцами происходящего, а также украинские военные.

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По его словам, террористам самопровозглашенной «Луганской народной республики» с помощью привезенных на завод российских специалистов из Барнаула и доставленных необходимых комплектующих, удалось запустить производство на патронном заводе, была изготовлена первая пробная партия боеприпасов. «Однако сегодня украинскими военными был произведен ракетно-бомбовый удар по данному предприятию», - сообщил Снегирев.

Как сообщал УНИАН, в Луганске боевики намеревались 14 июля  запустить производство на патронном заводе.

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