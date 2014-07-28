Террористы нанесли мощный удар с "Града" по жилому району Шахтерска

Об этом сообщает пресс-центр АТО на странице в соцсети. В сообщении говорится, что пострадавший район находится в юго-восточной части города. Есть разрушения жилых домов. Данные о жертвах среди мирного населения уточняются.

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"Это еще один красноречивый факт терроризма маргиналов, которые в своей войне против Украины не признают никаких международных норм и правил", - отмечается в сообщении пресс-центра АТО.

Как сообщал УНИАН, 27 июля в результате обстрела Горловки погибло 13 человек, в том числе 2 детей, в возрасте одного года и 5 лет.