Террористы нанесли мощный удар с "Града" по жилому району Шахтерска
19:29, 28 июля 2014Политика
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Террористы нанесли мощный удар с БМ 21 "Град" по одному из жилых районов Шахтерска.
Террористы нанесли удар по Шахтерску / verytinywars.blogspot.com
Об этом сообщает пресс-центр АТО на странице в соцсети. В сообщении говорится, что пострадавший район находится в юго-восточной части города. Есть разрушения жилых домов. Данные о жертвах среди мирного населения уточняются.
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"Это еще один красноречивый факт терроризма маргиналов, которые в своей войне против Украины не признают никаких международных норм и правил", - отмечается в сообщении пресс-центра АТО.
Как сообщал УНИАН, 27 июля в результате обстрела Горловки погибло 13 человек, в том числе 2 детей, в возрасте одного года и 5 лет.
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