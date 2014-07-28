За минувшие сутки погибли 23 бойца АТО, из них 13 "айдаровцев" - заместитель командира

Как сообщает Украинская правда, об этом в эфире "Громадське ТВ" заявил заместитель командира батальона "Айдар" Валентин.

По его словам, 23 погибших - это потери в общем сил антитеррористической операции, из которых 13 бойцов "Айдара" и 10 бойцов других сил АТО.

Вместе с тем представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко во время брифинга сообщил, что не может назвать официальной цифры погибших. Он отметил, что сейчас идет атака войск.

Напомним, ранее на странице батальона в Facebook появилось сообщение, что 27 июля в боях погибли 23 бойца "Айдара", которые принимали участие в трех различных операциях по разным направлениям вокруг города Лутугино Луганской области.

"В каждой из групп были потери. Всего погибшими батальон потерял 23 человека", - сказано в сообщении.