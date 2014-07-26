В Донецке боевые действия передвинулись вглубь к городу

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета. В сообщении отмечается, что во второй половине дня обстановка в городе обострилась - боевые действия с периметра аэропорта передвинулись ближе к Киевскому проспекту.

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В результате попадания снаряда повреждены кровля и разрушены перекрытия в квартире №30 дома №22 по ул. Буслаева.

Между домами №69 и 71 по Киевскому проспекту снаряд залетел во двор, попал в легковой автомобиль ВАЗ-2101 и тот загорелся. С первого по пятый этажи в указанных домах взрывной волной выбиты стекла.

По ул. Маркова снарядом поврежден дом №67, осколками перебита труба, подающая газ на указанный дом.

Жертв среди мирного населения нет.

В горсовете обратились к жителям, проживающим в районе ведения активных боевых действий, с просьбой не выходить без крайней необходимости на улицу, при первых признаках опасности укрыться в специально отведенных местах и если есть возможность - перебраться ближе к центру города.