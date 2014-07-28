Прокуратура переквалифицировала дело об убийстве мэра Кременчуга

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

«Убийство переквалифицировано, как преднамеренное убийство, совершенное на заказ по предварительному сговору группой лиц. Досудебное следствие осуществляет Кременчугский городской отдел милиции и главное следственное управление МВД Украины в Полтавской области», - сказала пресс-секретарь Полтавской областной прокуратуры Людмила Иващук.

В прокуратуре также подчеркнули, что сейчас проводится допрос свидетелей, назначено 13 экспертиз.

Милиция также проводит поиск автомобиля "ВАЗ 2109" из которого неизвестные три раза выстрелили в мэра.

Ранее уголовное производство в связи с гибелью Бабаева было открыто по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).

Как сообщал УНИАН, 26 июля около 10.00, по предварительным данным, мэр Кременчуга Олег Бабаев выехал из дома на машине и подъехал к мусорному контейнеру на ул. Сумская, 46 , чтобы выбросить мусор. В этот момент жители домов услышали несколько хлопков, которые оказались выстрелами из огнестрельного оружия. От полученных ранений Бабаев погиб на месте.

Читайте такжеЗа информацию об убийцах мэра Кременчуга обещают 100 тысяч грн вознагражденияБабаев родился 21 октября 1965 года в Курске. Был народным депутатом Украины VI созыва, членом фракции ”Блок Юлии Тимошенко”. Президент футбольного клуба ”Ворскла”. На посту мэра Кременчуга работал с ноября 2010 года.